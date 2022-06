Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nötigung im Straßenverkehr

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Kuventhal

11.06.2022; 21:20 Uhr

Am Samstagabend, den 11.06.2022, kam es gegen 21:20 Uhr auf der Kuventhaler Brücke zu einer Nötigung im Straßenverkehr eines 29jährigen Verkehrsteilnehmers aus Einbeck. Dieser befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße 3 in Rtg. Einbeck. Auf der Kuventhaler Brücke, wurde er dann in dortiger 50er-Zone von einem blauen Golf mit Einbecker Kennzeichen, mit stark überhöhter Geschwindigkeit, überholt. Beim Wiedereinscheren sei dieser dann vor ihm so nah an seinem Fahrzeug gefahren, dass er nur durch eine Vollbremsung einen Unfall verhindern konnte. Der Fahrer des Golf entfernte sich unvermindert. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen den Golffahrer eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall, bzw. zum Fahrer des Golf machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell