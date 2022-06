POL-NOM: Auffahrunfall an Einmündung mit zwei Verletzten

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 10.06.2022, 01:00 Uhr bis 15:15 Uhr Am 10.06.2022 parkte ein 26jähriger Northeimer, kurz nach Mitternacht, seinen Pkw in der Mühlenbergstraße. Als er gegen 15:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieser durch einen bislang noch unbekannten Täter, an der Beifahrerseite, mit einem spitzen Gegenstand, zerkratzt worden war. Hierbei ist ein Schaden von ca. 1.500,- Euro entstanden. Die Polizei in Einbeck hat ...

