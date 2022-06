Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Einbeck (ots)

Dassel, OT Eilensen (Kr.) 10.06.2022; 08:15 Uhr

Am Freitagmorgen, den 10.06.2022, ereignete sich gegen 08:15 Uhr, in der Ortschaft Eilensen, ein Verkehrsunfall mit ca. 35.000,-Euro Sachschaden. Demzufolge hatte eine 48jährige Stadtoldendorferin im Einmündungsbereich Krugstraße / Ellenser Weg, beim Abbiegen mit ihrem Pkw einen von links kommenden und bevorrechtigten 58jährigen Pkw-Fahrer aus Lemgo übersehen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei beide Fahrer dermaßen verletzt wurden, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell