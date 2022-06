Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brandstiftungen beim Landkreis Cuxhaven - Festnahme eines Tatverdächtigen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Innerhalb diesen Jahres kam es zu insgesamt drei Bränden beim Landkreis Cuxhaven. Im Januar und Februar wurden hierbei Brandsätze an einer Nebeneingangstür platziert. Zuletzt geriet in der Nacht zum 22.03.2022 ein als Corona-Testzentrum umgebautes Wohnmobil in Brand. Die Ermittlungen, welche durch einen Brandsachverständigen unterstützt wurden, ergaben, dass die Brandlegung vorsätzlich erfolgte. Insgesamt entstanden Sachschäden im sechsstelligen Bereich. Durch intensive Ermittlungen konnte ein 41 jähriger Tatverdächtiger aus Lingen mit Zweitwohnsitz im Landkreis Cuxhaven am gestrigen Tage vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade erließ das zuständige Amtsgericht Stade einen Untersuchungshaftbefehl sowie Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnräume des Mannes. Hierbei konnte weiteres, umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden. Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine JVA gebracht. Der Mann war als Tierhalter bereits mit dem Veterinäramt des Landkreises Cuxhaven in Konflikt geraten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell