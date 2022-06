POL-CUX: Mehrere Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol aus dem Verkehr gezogen

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am Samstag (28.05.2022) touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr den grauen VW Golf einer 30-jährigen Cuxhavenerin, welcher in der Balsenstraße Höhe Hausnummer 1 abgestellt war. Am PKW entstand hierbei Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

