Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfallflucht nach gefährlichem Überholmanöver

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am 30.05.2022 ereignete sich gegen 12:50 Uhr auf der B437 in Fahrtrichtung Loxstedt/AS Stotel ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Im Bereich der Verengung von zwei auf eine Fahrspur sei der Sattelzug von einem weißen oder silbernen Mercedes SUV überholt worden. Anschließend sei dieser vor dem Sattelzug wieder eingeschert. Um eine Kollision mit dem SUV zu vermeiden, bremste der Fahrzeugführer ab und wich in den Seitenraum aus, wo er mit der Seitenschutzplanke kollidierte und den Seitenraum aufwühlte. Am Sattelzug entstand Sachschaden, der auf 10.000 Euro geschätzt wird. Die Fahrbahn musste von der Straßenmeisterei Hagen gereinigt werden. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen, die die Unfallsituation beobachtet haben und hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter Telefon 04706 948-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell