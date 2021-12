Polizeiakademie Hessen

HPA: Karriere bei der Polizei Hessen bewegt Innovative Verkehrsmittelwerbung für die Nachwuchsgewinnung

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden. "Jetzt einsteigen ins duale Studium und mit Blaulicht in die Zukunft starten" - mit diesem Slogan wirbt die hessische Polizei derzeit in Darmstadt, Frankfurt, Hanau, Kassel und Wiesbaden auf Bussen, Straßenbahnen und Leihrädern.

Die neue Verkehrsmittelwerbung bringt die Nachwuchsgewinnung für die nächsten zwölf Monate aufmerksamkeitsstark und nachhaltig auf die Straße und damit direkt zur Zielgruppe. Ob auf dem Weg zur Schule, zum Sport oder zu Freunden - die unterschiedlichen Verkehrsmittel im einheitlichen Kampagnen-Look garantieren eine öffentliche und vor allem dauerhafte Wahrnehmung im gesamten Stadtbild. Damit ist die Kampagne eine ideale Ergänzung der Recruiting-Gesamtstrategie und stärkt ein modernes Image der hessischen Polizei als attraktiver Arbeitgeber.

Vielfalt hat Vorfahrt

Das Grundlayout findet sich sowohl an den Bussen als auch an den Straßenbahnen wieder, es wurde jedoch im Detail individuell an die jeweiligen Anforderungen angepasst. Besonderes Augenmerk liegt auf einer optimalen Wahrnehmbarkeit der Botschaft - sowohl aus der Ferne als auch aus direkter Nähe. Das Thema Vielfalt ist, wie auch bei den anderen parallel laufenden Werbeaktionen, Programm. So stehen die abgebildeten Protagonistinnen und Protagonisten stellvertretend für rund 400 Einsatzbereiche, die den angehenden Polizistinnen und Polizisten nach erfolgreichem Studium offen stehen.

Nachhaltig bewegen

Darüber hinaus bringt die hessische Polizei mit Werbemaßnahmen auf Leihrädern die Nachwuchsgewinnung in Wiesbaden und Kassel zusätzlich ins Rollen - digital wie analog. Denn bis März 2022 wird nicht nur auf den Rädern geworben, sondern auch auf der entsprechenden Website- bzw. Booking-App der Anbieter. So wird die analoge Fahrrad-Werbung über die App digital verknüpft. Durch diese vielfältigen parallelen Kontaktpunkte im öffentlichen Raum sind Mehrfachsichtkontakte gewährleistet - ganz im Sinne einer bestmöglichen Adressierung der Zielgruppe.

Jetzt müssen Interessierte nur noch eins tun: Einsteigen und durchstarten - in eine Zukunft bei der Polizei Hessen.

Über die Polizeiakademie Hessen

Die Polizeiakademie Hessen (HPA) nimmt als polizeiliche Behörde mit zentralen Aufgabenstellungen für die Aus- und Fortbildung sowie die polizeipsychologische Unterstützung und als Einstellungsbehörde für Polizei- und Kriminalkommissaranwärterinnen und -anwärter eine wichtige Rolle in der landesweiten Polizeiorganisation ein. Ab dem 01.01.2022 geht die HPA auf in der neuen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS).

