Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Polizei sucht Zeugen nach schwerem Auffahrunfall

Menslage (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (26.11.) ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein schwerer Auffahrunfall auf der Löninger Straße. Ein 61-jähriger Mann fuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Mercedes von Menslage in Richtung Löningen. Außerhalb der geschlossenen Ortschaft fuhr der Löninger einem Traktor mit angehängtem Futterwagen so stark hinten auf, dass er sich schwere Verletzungen zuzog und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Angaben des Verletzten war die notwendige Beleuchtung am Futterwagen nicht eingeschaltet, er habe den Anhänger bei Dunkelheit nicht rechtzeitig sehen können.

Der Führer des Traktorgespanns, ein 58-jähriger Mann aus Menslage, hatte sich nach eigenen Angaben vor Fahrtantritt von der Funktionstüchtigkeit der Beleuchtung überzeugt. Aufgrund der Unfallschäden ist ein technischer Rückschluss nicht mehr möglich. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Wahrnehmungen unmittelbar vor dem Unfall hatten und Angaben dazu machen können, ob die Beleuchtung am Futterwagen eingeschaltet war. Insbesondere sind die Ermittler aus Quakenbrück auf der Suche nach einer jungen Frau, die sich als Ersthelferin betätigte und noch mit dem Verletzten sprach. Wer also sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Quakenbrück unter 05431/907760.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell