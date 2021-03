Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Betrunken Unfall verursacht - Entgegenkommende schwer verletzt + Zusammenstoß mit Polizeifahrzeug + Motorradfahrer türmt + Pizzaauto-Klau misslingt + Sprayer verursachen enormen Schaden + usw.

Friedberg (ots)

Ranstadt: Betrunken Unfall verursacht - Entgegenkommende schwer verletzt

Offenbar stockbetrunken ist am Freitagnachmittag (gegen 17.20 Uhr) der Fahrer eines grauen Mitsubishi in der Ranstädter Bahnhofstraße (Bundesstraße 457) ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden, schwarzen Opel zusammengeprallt. Die aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende, 51-jährige Opel-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen; Rettungskräfte brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Mitsubishi-Fahrer, ein 43 Jahre alter Mann aus dem Wetteraukreis, der lediglich leicht verletzt wurde, pustete über 2 Promille. Auch sein Beifahrer, ein 52-Jähriger aus dem Wetteraukreis, verletzte sich leicht. Die beiden erheblich beschädigten Autos wurden abgeschleppt.

Büdingen: Zusammenstoß mit Polizeifahrzeug

Auf der Bundesstraße bei Büches ist es am Samstagabend (27.3.21) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem grauen VW und einem Polizeiauto gekommen. Verletzt wurde niemand; jedoch entstand hoher Sachschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Streifenwagen mit Sonder- und Wegerechten unterwegs. Gegen 18.25 Uhr war der 48-jährige Polizeibeamte zusammen mit seiner 24-jährigen Kollegin aus Orleshausen kommend unterwegs in Richtung Düdelsheim. Im Einmündungsbereich zur B 457 kam es dann zur Kollision mit dem PKW eines 25-jährigen Mannes aus dem Wetteraukreis, in dem auch dessen 21-jährige Mitfahrerin saß. Weitere Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Niddatal: Motorradfahrer türmt

Nachdem er am Sonntagnachmittag aus einem Feldweg an der Kreisstraße zwischen Erbstadt und Kaichen herausgeschossen kam, einem dort fahrenden Subaru die Vorfahrt genommen- und den PKW dabei touchiert hatte, flüchtete gegen 14 Uhr ein Motorradfahrer, an dessen Maschine sich offenbar keine Kennzeichen befanden. Am Auto entstand Sachschaden im unteren, vierstelligen Bereich. Die Friedberger Polizei ermittelt, unter anderem wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort- und bittet um Hinweise auf das flüchtige Motorrad sowie dessen Fahrer unter Tel. 06031/6010.

Karben: Pizzaauto-Klau misslingt

Bei dem Versuch, das Auto eines Pizza-Auslieferers zu klauen, verunfallte am Sonntagnachmittag (28.3.21) ein 28-jähriger Wohnsitzloser in der Homburger Straße in Klein-Karben. Gegen 17.40 Uhr war der Mann in einem Hinterhof in den unverschlossenen Kleinwagen gestiegen und losgefahren; dabei jedoch in einen Palletten-Stapel geprallt. Der 28-Jährige stieg wieder aus und rannte weg. Zeugen hatten die missglückte Tat mitbekommen, waren dem Flüchtenden nachgelaufen und hatten ihn schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Da der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln stand, nahmen die Polizisten ihn mit zur Dienststelle. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft erfolgte dort die Blutentnahme, sowie die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe. Der Führerschein wurde sichergestellt. Seinen Rausch schlief der Mann im Polizeigewahrsam aus.

Nidda: Aufgefahren

Bei einem Auffahrunfall in der Hoherodskopfstraße im Ortsteil Kohden wurde am Sonntagnachmittag eine 30-jährige Frau aus Schotten verletzt. Gegen 17.15 Uhr war die 30-Jährige am Steuer eines grünen Audi unterwegs in Richtung Unter-Schmitten. Mit an Bord auch ein 13-jähriges Kind. In Höhe der Steingasse wollte die Audi-Fahrerin nach links abbiegen. Eine dahinter folgende 23-jährige Frau aus Nidda am Steuer eines schwarzen BMW bemerkte dies offenbar nicht rechtzeitig und fuhr auf. Sie, sowie ihr 22 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Die 30-Jährige brachten Rettungskräfte zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Büdingen zu melden, Tel. 06042/96480.

Karben: Unfallflucht Am Kirschenberg

Zwischen 13 Uhr und 15 Uhr parkte am vergangenen Donnerstag (25.3.) die Besitzerin eines schwarzen Renault auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte in der Straße "Am Kirschenberg". Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie mehrere Beschädigungen an der Autotür hinten rechts fest. Vom Verursacher fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter Tel. 06101/5460-0.

Rockenberg: Auto aufgebrochen - Werkzeuge mitgenommen

Aus einem in der Junkernstraße parkenden, weißen Citroen Jumper haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen (26.3.21) diverse Werkzeuge im Wert mehrerer Tausend Euro gestohlen. Zwischen 00 Uhr und 7 Uhr hatten die Langfinger gewaltsam ein Fahrzeugschloss geöffnet und die Geräte von "Milwaukee" und "Primaster" mitgehen lassen. Zum Abtransportieren dürfte mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug verwendet worden sein. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

Wöllstadt: Jacke und Laptop weg

Aus einem im Taunusring parkenden, schwarzen Seat entwendete ein bislang Unbekannter zwischen Freitag (26.3.), 23.30 Uhr und Samstag (27.3.21), 7 Uhr eine hochwertige Jacke, sowie einen Laptop mitsamt Tragetasche. Um an die Gegenstände im Fahrzeuginneren zu gelangen, war zu vor eine Scheibe zum Bersten gebracht worden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Einbruch in Einfamilienhaus

Einbrecher waren zwischen Mittwoch (24.3.), 18 Uhr und Samstag (27.3.), 9 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Bad Vilbel zugange. Nachdem man eine Terrassentür gewaltsam geöffnet hatte, waren die Diebe in das Einfamilienhaus gelangt und hatten dieses nach Wertsachen durchstöbert; offenbar jedoch nichts Brauchbares gefunden. Mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der 90-er Hausnummern aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch bei der Friedberger Kripo zu melden, Tel. 06031/6010.

Büdingen: Alarm ausgelöst

Beim Versuch, am Sonntagmorgen (28.3.) in einen Supermarkt in der Straße "An der Saline" einzusteigen, scheiterten Einbrecher gegen 4.40 Uhr. Offenbar durch die ausgelöste Alarmanlage überrascht, suchten die Unbekannten das Weite. Sie hinterließen jedoch Schäden an einer Eingangstür sowie einer Glasscheibe. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Kripo in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Butzbach: Sprayer verursachen enormen Schaden

An einer Schule im Grenzweg in Kirch-Göns haben Unbekannte am vergangenen Wochenende Schäden in Höhe mehrerer Tausend Euro verursacht. Zwischen Freitag (26.3., 16 Uhr) und Montag (29.3., 7 Uhr) wurden dort unter anderem Fensterfronten, Hauswände, Mauern und Spielgeräte großflächig mit Sprühfarbe beschmiert. Auch eine angrenzende Bushaltestelle ("Oberer Hüttenberg") wies vergleichbare Verunstaltungen auf. Auch an der Mehrzweckhalle in der Frankenstraße wurde eine Tür, mehrere dort angebrachte Verkehrsschilder, sowie eine Straßenlaterne durch derartige Beschmutzungen beschädigt. Der Schaden befindet sich nach ersten Schätzungen im unteren, fünfstelligen Bereich. Die Polizei in Butzbach ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 06033/70430.

Wölfersheim: Kennzeichen genommen

Beide Kennzeichen (FB-UK 77) eines VW Crafter stahlen Diebe zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen im Hessenring in Wölfersheim. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

