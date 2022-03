Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Todesfolge - Motorradfahrer fährt Fußgänger an

Hiddenhausen (ots)

(um) Gestern, gegen 22:10 Uhr, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der oberen Talstraße. Anwohner hatten die Polizei über eine erhebliche Lärmbelästigung durch zwei Motorradfahrer, die augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit über die Kreisstraße rasten, per Notruf informiert. Noch während der Anfahrt der Beamten ereilten die Polizei weitere Notrufe. In diesen teilten die Anrufer einen schweren Verkehrsunfall in Höhe des Buchsbaumweges mit. Den Beamten und den ebenfalls alarmierten Rettungskräften bot sich ein gravierendes Schadensbild vor Ort dar. Ein 58-jähriger Anwohner, der auf die Fahrbahn trat, um die Motorradfahrer durch Handzeichen auf die Geschwindigkeit hinzuweisen, verstarb nach dem Zusammenstoß noch an der Unfallstelle. Ein 23-jähriger Motorradfahrer hatte den Fußgänger während eines Überholmanövers in Fahrtrichtung Enger auf der linken Fahrspur angefahren. Durch den Zusammenstoß erlitt der Kradfahrer schwere Verletzungen. Er ist durch ein Rettungswagen und den Notarzt vor Ort versorgt und anschließend ins Krankenhaus transportiert worden. Der zweite Kradfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Ermittlungen zu dem Kradfahrer sowie zur genaueren Unfallursache dauern aktuell an. Die Polizei hat zur Unfallaufnahme noch in der Nacht das sog. Unfallaufnahmeteam angefordert. Die Unfallstelle konnte erst nach mehreren Stunden am heutigen Morgen freigegeben werden. Die Kradfahrer hatten offensichtlich zur Aufnahme während der Fahrt sog. Dashcams mitgeführt. Die Auswertung einer vor Ort aufgefundenen Kamera dauert derzeit an. Ebenso erhielt die Polizei mehrere Hinweise auf den zweiten Kradfahrer, der momentan noch flüchtig ist. Weitere Hinweise können an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 gegeben werden.

