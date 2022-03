Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - PKW am Straßenrand angefahren

Kirchlengern (ots)

(um) Einen Sachschaden von etwa 2.500.- Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrer innerhalb kurzer Zeit an der Lübbecker Straße kurz vor der Einmündung Korte Breede. Dort war am Samstag (05.03.) in der Zeit von 09:00 Uhr bis etwa 09:20 Uhr, ein VW Golf am rechtsseitigen Straßenrand in Fahrtrichtung der Einmündung kurz hinter der Straße Auf dem Acker geparkt. Nachdem der Eigentümer zum PKW zurückkehrte, stellte er einen Schaden am linken Heck des Fahrzeuges fest. Ein anderes Automobil hatte den Wagen im hinteren Bereich erheblich beschädigt. Die Rückfahrkamera des PKW war durch den Zusammenstoß herausgeflogen, wie die später vor Ort erschienenen aufnehmende Polizeibeamtin feststellte. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Verkehrsunfall. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell