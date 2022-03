Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Täter bestiehlt Paketzusteller

Bünde (ots)

(um) Am Samstag (05.03.), gegen 12:30 Uhr, wollte ein Paketzusteller an einem Mehrfamilienhaus ein kleines Paket zustellen. Vor Ort muss der Lieferant die Personalien des Annehmers notieren, damit die Zustellung des Paketes abgeschlossen werden kann bzw. der Versender dies fordert. In den meisten Fällen ist das kein Problem, weil die annehmende Person sich ausweist. In diesem Fall nahm der bislang unbekannte Täter allerdings an dem Haus an der Fahrenkampstraße einfach dem Zusteller das Paket weg und lief davon. Ein Zeuge verlor den etwa 20-25 Jahre jungen Mann mit dunkelgrüner Jacke und grauer Jeans trotz Verfolgung an der Horsastraße aus den Augen. Der Mann afrikanischen Phänotypus konnte unerkannt fliehen. Die Polizei sucht weitere Zeugen zur Aufklärung des Sachverhaltes. Desweiteren wird davon ausgegangen, dass der Mann sich das Paket betrügerisch an die Adresse hat liefern lassen und den Zustellungszeitraum kannte. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

