POL-NOM: Fundunterschlagung

Northeim (ots) - Northeim, Mühlenstraße Mittwoch, 08.06.2022, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 09.06.2022, 08:50 Uhr NORTHEIM(da) - Vermutlich in der Nacht zu Donnerstag (09.06.22) drangen ein bzw. mehrere bislang unbekannte Täter über ein Fenster in die Büroräume in einem Haus in der Mühlenstraße ein. Im Inneren wurde u.a. ein kleiner Tresor gewaltsam gelöst und komplett entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf eine kleinere vierstellige ...

