Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Tresor entwendet

Northeim (ots)

Northeim, Mühlenstraße

Mittwoch, 08.06.2022, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 09.06.2022, 08:50 Uhr

NORTHEIM(da) - Vermutlich in der Nacht zu Donnerstag (09.06.22) drangen ein bzw. mehrere bislang unbekannte Täter über ein Fenster in die Büroräume in einem Haus in der Mühlenstraße ein. Im Inneren wurde u.a. ein kleiner Tresor gewaltsam gelöst und komplett entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf eine kleinere vierstellige Summe. Zeugen zu dem Vorfall wenden sich bitte an die Wache der Polizeiinspektion Northeim, Telefon 05551-7005-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell