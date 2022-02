Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Brände in der Weißenburger Straße - Die Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0210

Am Freitagabend (18.Februar) kam es in der Weißenburger Straße zwei Mal zu Brandstiftungen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde am Freitagabend um 22.20 Uhr ein Müllcontainer im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Weißenburger Straße in Brand gesteckt. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Personen- oder Gebäudeschaden entstand dabei nicht.

Etwa eine Stunde später (23.35 Uhr) mussten Feuerwehr und Polizei erneut in die Weißenburger Straße ausrücken. Nun brannte es in einem unmittelbar angrenzenden Mehrfamilienhaus im Keller. Ersten Ermittlungen zufolge wurde hier Unrat vorsätzlich in Brand gesteckt. Die Feuerwehr brachte auch diesen Brand schnell unter Kontrolle und versorgte die Anwohner des Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde auch bei diesem Brand zum Glück niemand.

Die Polizei sucht nun Zeugen:

Können Sie Angaben zum Brand machen? Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Dann wenden Sie sich bitte an unseren Kriminaldauerdienst unter 02311327441.

Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte zu den üblichen Geschäftszeiten ab Montag, 7 Uhr, an die Pressestelle der Polizei Dortmund.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell