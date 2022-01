Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ladendieb durch Zeugen gestellt

Olpe (ots)

Am Freitag (31. Dezember 2021) haben gegen 11.45 Uhr Zeugen die Polizei Olpe alarmiert, da ein 58-jähriger Kunde einen Ladendieb in einem Drogeriemarkt in der Kölner Straße gestellt hatte. Dieser hatte einen zunächst Unbekannten im Laden beobachtet, wie er aus dem Regal mehrere Parfüme in einen mitgeführten Rucksack steckte und anschließend Richtung Ausgang ging. Der Zeuge stellte sich daraufhin dem Ladendieb in den Weg und blockierte den Ausgang. Zudem rief er nach einer Mitarbeiterin, sodass die beiden gemeinsam den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei festsetzten. Bei Eintreffen durchsuchten die Einsatzkräfte den Ladendieb und stellte bei dem 26-Jährigen Parfüm im Wert von fast 400 Euro fest. Die Beamt:innen übergaben die Ware an eine Mitarbeiterin. Zudem stellten die Einsatzkräfte eine deutliche Alkoholisierung des Beschuldigten fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell