POL-HI: Unbekannte stehlen Werkzeuge aus Handwerkerfahrzeug

Hildesheim (ots) - DIEKHOLZEN - (jpm) In der vergangenen Nacht drangen Einbrecher in ein Vereinsheim sowie in die Grundschule in Barienrode ein. Die Tatzeit zum Einbruch in das Clubheim in der Straße Am Sportplatz liegt zwischen dem 28.02.2022, 22:00 Uhr und dem 01.03.2022, 06:45 Uhr. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang ins Innere, wo nach anschließend nach ...

mehr