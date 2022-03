Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrüche in Vereinsheim und die Grundschule in Barienrode

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) In der vergangenen Nacht drangen Einbrecher in ein Vereinsheim sowie in die Grundschule in Barienrode ein.

Die Tatzeit zum Einbruch in das Clubheim in der Straße Am Sportplatz liegt zwischen dem 28.02.2022, 22:00 Uhr und dem 01.03.2022, 06:45 Uhr. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang ins Innere, wo nach anschließend nach Diebesgut gesucht wurde. Entwendet wurde u.a. Bargeld.

Das Eindringen in die Grundschule in der Eichendorffstraße erfolgte zwischen dem 28.02.2022, 16:00 Uhr und dem 01.03.2022, 07:15 Uhr. Hier verschafften sich der oder die Täter Zugang durch das gewaltsame Öffnen einer Tür. Im Inneren wurden zum Teil verschlossene Räume aufgebrochen. Auch in diesem Fall stießen die Eindringlinge u.a. auf Bargeld, das entwendet wurde.

Die genauen Schadenshöhen können gegenwärtig nicht beziffert werden. Zusammenhänge zwischen den Taten werden geprüft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

