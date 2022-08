Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Weil er und seine Mitfahrer sich offensichtlich nicht von der Polizei kontrollieren lassen wollten, hat sich ein Autofahrer am Dienstagabend im Bereich Erfenbach eine Verfolgungsfahrt mit einem Streifenwagen geliefert. Die drei Fahrzeug-Insassen ließen wenig später das Fahrzeug stehen und setzten ihre Flucht zu Fuß fort.

Einer Streife war der schwarze Mercedes gegen 23:20 Uhr in der Straße "Lampertshof" aufgefallen. Als die Beamten das Auto samt Insassen kontrollieren wollten, gab der Mann am Steuer Gas und fuhr davon. Der Streifenwagen folgte ihm in Richtung der Siegelbacher Straße in Erfenbach. Dabei verloren die Verfolger den Pkw aus den Augen.

Ein Zeuge meldete den schwarzen Mercedes auf dem Fahrradweg in der Straße "Schwarzer Weg" in Erfenbach. Der Pkw würde sich mit erhöhter Geschwindigkeit fortbewegen. Durch die eingesetzten Streifen wurde der Mercedes mit eingeschaltetem Abblendlicht auf dem Fahrradweg aufgefunden. Der Pkw war verschlossen und die Insassen verschwunden.

Durch einen weiteren Zeugen konnte einer der Insassen später in Otterbach angetroffen werden. Der 25-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er mit zwei weiteren Freunden, welche er nur flüchtig kenne, unterwegs gewesen sei. Als der Fahrer die Polizei sah, habe er Panik bekommen und sei davon gefahren. Auf dem Fahrradweg haben sie das Fahrzeug anschließend abgestellt. Dann sei jeder in unterschiedliche Richtung davongelaufen. Nähere Angaben zu den zwei weiteren Fahrzeuginsassen konnte der 25-Jährige nicht machen.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250. |elz

