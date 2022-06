Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Schutthaufen gerät in Brand

Stadtlohn (ots)

Ein Schutthaufen mit Klinkersteinen, Holzresten, aber auch mit Batterien und einem elektronischen Gerät geriet aus bislang ungeklärter Ursache am Donnerstagmorgen in Stadtlohn in Brand. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 07.05 Uhr von einer Zeugin alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen löschen, bevor sie auf ein angrenzendes Gebäude am Kalterweg, Ecke Brakstraße übergriffen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Brandexperten des Kriminalkommissariats 11 in Borken zu melden: Tel. (02861) 9000. (db)

