Bocholt (ots) - Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Donnerstag in Bocholt-Mussum bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 26-Jähriger hatte die Straße Uphoff gegen 07.30 Uhr in Richtung Raiffeisenring befahren. Als der Bocholter an der Kreuzung mit der Straße Schlavenhorst seine Fahrt fortsetze, kam es zur Kollision mit der 52-Jährigen: Die Bocholterin war auf dem Radweg an der Straße Schlavenhorst aus ...

