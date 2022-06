Ahaus (ots) - Mit einem herannahenden Pedelecfahrer stieß am Donnerstagmorgen eine 19 Jahre alte Autofahrerin in Ahaus-Graes zusammen. Die Ahauserin hatte gegen 07.15 Uhr die Hauptstraße in Richtung Gronau befahren, um dann auf den Parkplatz der Josefschule nach rechts abzubiegen. Dabei übersah sie den 63-jährigen Ahauser. Dieser war auf dem Parkplatz in Richtung ...

mehr