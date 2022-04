Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unfallverursacher flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Montag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die 21-jährige Fahrerin parkte ihren Mercedes am Morgen in der Meckenheimer Straße in Höhe der Hausnummer 6 ab. Als sie zur Mittagszeit zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie die Beschädigungen in geschätzter Höhe von rund 2500 Euro fest.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621 833970 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell