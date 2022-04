Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Schule ein - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen 01.04.2022 und 04.04.2022 in eine Schule in Weinheim ein. Die Einbrecher überstiegen einen Zaun auf der Rückseite der Schule in der Breslauer Straße und gelangten so im Bereich des Hauswirtschaftstrakts auf das Schulgelände. Hier schlugen die Unbekannten mit einem Pflasterstein ein Loch in ein Fensterelement und konnten dieses öffnen. Hierdurch gelangten sie in das Lehrerzimmer, wo die Täter sämtliche Schränke öffneten und durchwühlten. Inwiefern etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Schadenshöhe lässt sich ebenfalls noch nicht abschätzen. Da das Lehrerzimmer verschlossen war, gelangten die Einbrecher nicht weiter in das Schuldgebäude.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell