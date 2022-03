Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Exhibitionist

Mann manipulierte an seinem Geschlechtsteil auf einer Bank

Moers (ots)

Am Montagabend gegen 19.10 Uhr spazierten zwei Frauen im Alter von 30 und 34 Jahren über einen Weg an einem Waldstück am SV Scherpenberg in der Nähe der Homberger Straße in Laufrichtung Moerser Heide. Ihnen fiel ein Unbekannter auf, der am Wegesrand stand und zunächst urinierte.

Anschließend folgte er den Frauen und setzte sich auf eine Bank. Dort zog er seine Hose herunter und begann an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren.

Als der Unbekannte mitbekam, dass die Frauen die Polizei informierten, sei er auf einem E-Scooter in Richtung Homberger Straße, dortiges EDEKA, geflüchtet.

Beschreibung des Mannes:

30- 35 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, circa 170 -180 cm groß, sprach Deutsch mit Akzent, schwarze Kleidung, schwarzes Cappy, glattrasiertes Gesicht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell