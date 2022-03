Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung durch Überholen - Zeugen gesucht

Höhn (ots)

Am Freitag, den 25.03.2022, gegen 07.35 Uhr kam es auf der Bundesstraße 255 in der Gemarkung Höhn zu einer Straßenverkehrsgefährdung wegen gefährlichem Überholen. Ein weißer Transporter überholte unmittelbar nach der Ortschaft Höhn mit Fahrtrichtung Ailertchen einen in gleicher Richtung fahrenden LKW und Streifenwagen der Polizei, obwohl auf der Gegenspur ein LKW entgegenkam. Der entgegenkommende LKW musste abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Die Polizei Westerburg bittet nun die beiden LKW-Fahrer sich unter der 02663/98050 zu melden, da sie wichtige Zeugen in dem eingeleiteten Strafverfahren sind.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell