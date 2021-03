Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Diebstahl eines Zigarettenautomaten im Husumer Industriegebiet, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

In der Zeit von Freitagabend (26.03.21) bis Montagmorgen (29.03.21) wurde am Rande des Husumer Industriegebietes, in der Industriestraße, ein auf einem Stahlpfosten befestigter Zigarettenautomat von unbekannten Tätern abgeflext und auf einem Nachbargrundstück aufgebrochen. Die in dem Automaten befindlichen Zigaretten und Kleingeld wurden entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat im o.g. Zeitraum auffällige Personen im Industriegebiet beobachtet, die mit diesem Diebstahl in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell