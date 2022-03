Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Busfahrer verunglückt

Moers (ots)

Am Montag gegen 23.30 Uhr kam es im Ortsteil Schwafheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Busfahrer verletzte. Fahrgäste waren nicht in dem Bus.

Ein 35-jähriger Busfahrer, der mit einem Linienbus die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Moers befuhr, verlor vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls während der Fahrt das Bewusstsein.

Er kam bei geringer Geschwindigkeit rechtseitig von der Fahrbahn der L137 ab und stieß gegen eine Gartenmauer eines Hauses. Hier kam der Bus zum Stehen. Neben dem Busfahrer befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine weiteren Personen in dem Linienbus.

Ein Rettungswagen brachte den Oberhausener in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. An der Gartenmauer und an dem Bus entstand ein leichter Sachschaden.

Polizeibeamte des Verkehrsdienstes nahmen den Bus in Augenschein und stellten keine Mängel an dem Fahrzeug fest.

Eine Auswertung des Fahrtenschreibers durch die Kollegen ergab, dass der Bus zum Unfallzeitpunkt weniger als 10 km/h gefahren war.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell