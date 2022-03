Hamminkeln (ots) - Das Verkehrskommissariat in Wesel sucht weitere Zeugen, die am vergangenen Freitag gegen 17.15 Uhr eine Unfallflucht an der Einmündung Schledenhorster Straße / Mehrhooger Straße im Ortsteil Mehrhoog beobachtet haben. Dort beschädigte ein vorbeifahrender, dunkelgrauer Kombi mit WES-Kennzeichen einen verkehrsbedingt wartenden Pkw am hinteren linken Stoßfänger und entfernte sich danach mit erhöhter ...

mehr