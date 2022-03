Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Geldautomat angegangen

Polizei sucht Zeugen

Rheinberg (ots)

Am Dienstag gegen 02.30 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter die Glasschiebetür der Sparkasse Bahnhofstraße in Rheinberg auf und gelangte so in den Raum der Ein- und Auszahlungsgeräte.

Hier versuchte er, einen der Auszahlungsautomaten durch Hebeln zu öffnen. Aufgrund der ausgelösten Vernebelungsanlage blieb es offensichtlich nur beim Versuch.

Hinweise auf eine beabsichtigte Sprengung des Automaten haben sich bislang nicht ergeben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell