Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines PKW im Goetheweg in Lubmin

Wolgast (ots)

Am 13.01.2022, um 02:35 Uhr, meldet ein Zeuge über Notruf der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald den Brand eines PKW Mercedes im Goetheweg in Lubmin. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeirevieres Wolgast bestätigte sich der Sachverhalt. Der PKW brannte bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Wusterhusen, Lubmin, Pritzwald und Gustebin gelöscht werden. Diese befanden sich mit 31 Kameraden im Einsatz. Zwei neben den brennenden PKW stehende Fahrzeuge wurde durch das Feuer ebenfall beschädigt. Dabei handelt es sich um einen VW Touran und einen VW T4. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 80.000,-EUR. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, möchte sich telefonisch im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836-252224, in jeder anderen Dienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

