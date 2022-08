Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgängerin angefahren

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine 19-jährige Frau ist gestern bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die Frau überquerte gegen 7:40 Uhr zu Fuß die L356 von der dortigen Bushaltestelle in Richtung Wohngebiet. Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin, die auf der L356 in Richtung Weilerbach unterwegs war, sah die Fußgängerin erst im letzten Augenblick. Trotz einer Gefahrenbremsung touchierte die Autofahrerin die Fußgängerin. Die 19-Jährige kam durch den Aufprall zu Fall und zog sich Schürfwunden zu. Sie wurde im Rettungswagen behandelt. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Der Wagen war noch fahrbereit. |elz

