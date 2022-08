Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rasenfläche angezündet

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in der Donnersbergstraße. Im Volkspark brannte zweimal eine Wiese zwischen dem Schwanenweiher und der Entersweilerstraße. Durch das Feuer verbrannte insgesamt eine Rasenfläche von ungefähr 40 Quadratmetern. Der Brand entstand den ersten Ermittlungen zufolge durch eine Brandstiftung. Die eingesetzten Polizisten konnten direkt am Tatort einen Tatverdächtigen festnehmen. Zum Motiv des 43-Jährigen liegen bislang keine Hinweise vor. |clm

