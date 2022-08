POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht beim Fitnessstudio

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte lösten vergangene Woche die Radmuttern an zwei Fahrzeugen. Die beiden Autos parkten zwischen Dienstag und Donnerstag (9. Bis 11. August) auf dem Parkplatz der Zollfahndung in der Europaallee. An einem der beiden Pkw wurden die Radmuttern aller Reifen und an dem anderen lediglich die an einem Reifen gelockert. Beide Fahrer wurden erst darauf aufmerksam, als sie schon losgefahren waren. Es ...

mehr