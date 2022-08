Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Körperverletzung in Diskothek (07.08.2022)

Konstanz (ots)

Zu einer Körperverletzung ist es in der Nacht auf Sonntag, zwischen 2 und 3 Uhr, im Außenbereich einer Diskothek auf der Max-Stromeyer-Straße gekommen. Ein 31 Jahre junger Mann sprach auf dem Weg vom Außenbereich zurück in die Disco mit einer jungen unbekannten Frau. Kurz darauf kam ein unbekannter Mann dazu und schlug dem 31-Jährigen unvermittelt mit der Faust auf das linke Auge, so dass dieser eine Platzwunde erlitt die im Krankenhaus behandelt werden musste. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

