POL-KN: (Gaienhofen - Horn. Lkr. Konstanz) Schwarzen BMW beschädigt (26.07./05.08.2022)

Konstanz (ots) - Ein E-Scooter-Fahrer hat am Samstagmittag auf der Hardtstraße eine Unfallflucht begangen. Ein Unbekannter mit einem E-Scooter fuhr in das Heck eines geparkten grauen Skoda Fabia. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Scooter-Fahrer von der Unfallstelle. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen ca. 25 ...

