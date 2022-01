Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Moers (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 15:50 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall in Moers-Repelen ein Radfahrer schwer verletzt. Eine 23-jährige Frau aus Moers beabsichtigte von der Niephauser Straße auf die Kamper Straße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 52-jährigen Fahrradfahrer aus Moers, der mit seinem Fahrrad den Radweg der Kamper Straße aus Richtung Kamp-Lintfort kommend in Fahrtrichtung Moers befuhr. Der 52-Jährige stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen zu einem örtlichen Krankenhaus verbracht.

