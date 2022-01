Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Wegen zwei Glätteisen - Ladendieb schlägt Ladendetektiv

Duisburg (ots)

Mit zwei Glätteisen (Wert: jeweils etwa 90 Euro) unter dem Mantel wollte am Montagmittag (3. Januar, 13 Uhr) ein 15-Jähriger aus einem Supermarkt an der Berliner Straße spazieren, ohne zu bezahlen. Der 55 Jahre alte Ladendetektiv hielt den Jungen beim Hinausgehen am Arm fest, woraufhin er einen Faustschlag des 15-Jährigen einstecken musste. Es gelang ihm, den Ladendieb trotzdem festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den Jugendlichen mit zur Wache und informierten seine Erziehungsberechtigten. Außerdem muss sich der Junge mit einer Anzeige auseinandersetzen. Der Ladendetektiv lehnte eine ärztliche Behandlung ab.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell