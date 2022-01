Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Hörgerät, Handy, und Tablet geraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Sonntagmorgen (2. Januar, 7:50 Uhr) einen 38-Jährigen an einer Straßenbahnhaltestelle auf der Heerstraße ausgeraubt. Der Mann berichtete den Polizisten, dass ihn einer der Täter in den Schwitzkasten genommen und ihn mit der Faust gegen den Kopf geschlagen hat. Zeitgleich schnappte sich der andere Räuber eine blaue Stoff-Umhängetasche, die der 38-Jährige neben sich auf der Sitzbank liegen hatte. In der Tasche waren unter anderem ein Hörgerät, ein Handy, ein Impfausweis, ein Tablet und ein schwarzes Portemonnaie.

Die Unbekannten flüchteten in Richtung Theater am Marientor. Sie hatten eine schlanke Statur und waren dunkel gekleidet. Das Kriminalkommissariat 13 sucht Zeugen, die den Raub beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter 0203 2800 entgegen.

