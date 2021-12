Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme im Fernbus

Weil am Rhein (ots)

Ein 48-Jähriger, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde, konnte durch die Bundespolizei bei der Einreise mit einem Fernbus festgenommen werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen aus Italien kommenden Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Bei der Überprüfung eines 48-Jährigen stellte die Streife fest, dass gegen den rumänischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl vorliegt. Wegen Trunkenheit im Verkehr war eine Geldstrafe in Höhe von 2240 Euro oder 56 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstrecken. Da der 48-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

