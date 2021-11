Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Hauptbahnhof

Freiburg (ots)

Ein 22-Jähriger, gegen den ein Haftbefehl vorlag, konnte am Hauptbahnhof durch die Bundespolizei festgenommen werden. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Sonntagabend kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 22-Jährigen am Freiburger Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen stellte die Streife fest, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl vorliegt. Wegen Erschleichen von Leistungen war der 22-Jährige zu einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro verurteilt worden. Da der Gesucht die Geldstrafe nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Vollstreckung der 125 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

