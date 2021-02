Polizei Essen

POL-E: Essen: Kellereinbrecher in Fronhausen gefasst - Komplize mit Schneeschaufel flüchtig - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45144 E-Frohnhausen: Die Polizei fasste Sonntagfrüh (7. Februar), im Stadtteil Frohnhausen, einen Kellereinbrecher. Gegen 3:40 Uhr wachten Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Berliner Straße auf. Aus dem Kellergeschoß hörten sie komische Geräusche. Vor dem Haus stand ein Mann offenbar "Schmiere". Ein Komplize machte sich derweil im Keller an mehreren Schlössern zu schaffen. Auf frischer Tat ertappt, flüchtete das Duo in Richtung Kerckhoffstraße. Die Zeugen, ein 65-jähriger Mann und eine Frau im Alter von 62 Jahren, alarmierten die Polizei. Noch in der näheren Umgebung nahmen Polizisten einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Der 32-Jährige hatte Werkzeug und ein Schloss dabei. Seine kriminelle Karriere ist in puncto Deliktsarten vielfältig. Zudem ist er in Deutschland nirgendwo offiziell wohnhaft. Er verbrachte zunächst ein paar Stunden im Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft Essen beantragte gegen ihn einen Haftbefehl. Eine Richterin ordnete gegen den Mann eine Untersuchungshaft an. Er sitzt jetzt in der JVA. Der mutmaßliche "Schmieresteher" ist zirka 1,85 Meter groß und hat eine normale Statur. Bekleidet war er mit einem beigen Parka, mit Fell an der Kapuze. Er hatte einen kleinen, dunklen Rucksack dabei. Auf seiner Schulter trug er eine Schneeschaufel. Ob es sich bei der Schippe um Beute handelt, ist im Moment nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.

