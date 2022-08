Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radmuttern an zwei Fahrzeugen gelöst

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte lösten vergangene Woche die Radmuttern an zwei Fahrzeugen. Die beiden Autos parkten zwischen Dienstag und Donnerstag (9. Bis 11. August) auf dem Parkplatz der Zollfahndung in der Europaallee. An einem der beiden Pkw wurden die Radmuttern aller Reifen und an dem anderen lediglich die an einem Reifen gelockert. Beide Fahrer wurden erst darauf aufmerksam, als sie schon losgefahren waren. Es kam aber zum Glück zu keinem Unfall.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an den Autos zu schaffen gemacht hat, und Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |clm

