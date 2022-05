Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht! Versuchter Einbruchdiebstahl an der Otto-Hahn-Realschule in Bitburg im Laufe des vergangenen Wochenendes

Bitburg (ots)

Wie der Polizei am gestrigen Morgen bekannt wurde brachen die Täter einen Schuppen am Hof der Schule auf. Es wurde allerdings nichts entwendet, möglicherweise weil in dem Schuppen nur Werkzeug und Baumaterialien gelagert waren. Durch den Einbruch ist ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro entstanden. Der Zugang zum Schuppen ist vom Talweg her auf dem Schulhof einsehbar. Die Polizei richtet sich daher an die Bevölkerung, da die Tat eventuell beobachtet wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

