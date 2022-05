Gillenfeld (ots) - Durch einen bisher unbekannten Täter wurde im Zeitraum 29.05.2022 bis 30.05.2022 der Mercedes-Stern an einem Personenkraftwagen in der Brunnenstraße in Gillenfeld mutwillig abgebrochen. Das Fahrzeug stand hierbei frei zugänglich vor dem Anwesen und von der Straße aus einsehbar. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. ...

mehr