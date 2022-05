POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Daun (ots) - Im Zeitraum 28.05.2022, 18:00 Uhr bis 29.05.2022, 19:00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in ein sich noch im Rohbau befindliches Einfamilienhaus ein. Hier durchsuchten diese augenscheinlich alle Räumlichkeiten und konsumierten dort aufgefundene Lebensmittel. Die Täter dürften sich augenscheinlich längere Zeit in dem Rohbau in der Straße "Auf Krikelsheid" in Daun aufgehalten haben, da die Spuren daraufhin deuteten, dass die Täter auch auf der sich noch ...

mehr