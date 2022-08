Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei sucht die ehrliche Finderin des Geldbeutels

Kaiserslautern (ots)

Nachdem eine 80-jährige Dame ihren Geldbeutel zunächst verloren und dann wiederbekommen hat, sucht sie zusammen mit der Polizei nun die ehrliche Finderin. Die Seniorin verlor ihre Geldbörse zuvor beim Aussteigen aus einem Taxi in der Eugen-Hertel-Straße. Am späten Freitagabend klingelte es dann an der Haustür. An der Tür stand eine Frau, die dem Mann der Verliererin den Geldbeutel samt Inhalt zurückbrachte. Dafür möchte sich die 80-Jährige nun bei der unbekannten Frau bedanken. Sollte sich die ehrliche Finderin hier wiedererkennen, wird sie gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-1080 in Verbindung zu setzen oder sich direkt bei der Eigentümerin des Geldbeutels zu melden. |clm

