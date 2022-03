POL-PDNW: Unfallflucht

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am 30.03.2022 gegen 20:30 Uhr kam es in der Louis-Escande-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher befuhr die Louis-Escande-Straße in Fahrtrichtung B39 und kam in Höhe der Einmündung zur Joseph-Monier-Straße vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Stromverteilerkasten und flüchtete im Anschluss. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 7500EUR. Anhand der an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen blauen Audi A5 bzw. S5 handeln.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

