Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aus Fehlern nichts gelernt...

Lambrecht/ Pfalz (ots)

...hat offensichtlich ein 43-jähriger Mann aus Neustadt/W., als dieser am 30.03.2022 um 19:45 Uhr durch eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht einer anlassfreien Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Zudem räumte dieser ein, dass er wegen seines Betäubungsmittelkonsums bereits vor einigen Jahren seinen Führerschein abgeben musste. Ein vor Ort durchgeführter Vortest reagierte letztlich positiv auf Amfetamin. Der 43-Jährige musste die Beamten in die hiesige Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Heimweg musste dieser zu Fuß antreten, da dessen E-Scooter sichergestellt wurde. Auf diesen kommt nun ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell