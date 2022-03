Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeug nicht umgemeldet

Am Mittwoch, den 30.03.2022 um 16:30 Uhr wurde durch Beamte der Polizei Neustadt ein schwarzer BMW mit ausländischer Zulassung in der Adolf-Kolping-Straße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte ermittelt werden, dass die 67-jährige Halterin des Fahrzeuges, welche nicht Fahrerin des Fahrzeuges war, schon seit mehreren Jahrzehnten in Deutschland gemeldet ist. Aufgrund dieser Tatsache hätte die Halterin das Fahrzeug ummelden müssen. Auf die 67-jährige Frau aus Neustadt/W. kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sowie gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz zu. Des Weiteren wird das zuständige Hauptzollamt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

